Британия призвала Россию не выходить из Договора по открытому небу

Лондон призывает российскую сторону пересмотреть свое решение не выходить из Договора об открытом небе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел Великобритании.

«Великобритания разочарована решением России выйти из Договора по открытом небу после своего продолжающегося несоблюдения международных обязательств. Договор вносит важный вклад в европейскую безопасность, усиливая военную прозрачность и обеспечивая доверие между странами», — отметил собеседник агентства.

Ранее Госдума в рамках пленарного заседания денонсировала Договор по открытому небу (ДОН).

11 мая президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу.

15 января Россия объявила о выходе из ДОН. Соглашение было подписано 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 22 ноября 2020 года США завершили процедуру по выходу из Договора.