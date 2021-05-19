В белорусских Барановичах боевой самолет упал на жилой дом

В белорусском городе Барановичи произошло крушение военного самолета, сообщает местная газета «Наш Край».

Местные жители и очевидцы аварии сообщают, что учебно-боевой самолет потерпел крушение в частном секторе, врезавшись в один из домов по улице Розы Люксембург.

Самолет совершил взлет с аэродрома по направлению в Восточный микрорайон города.

Поступают противоречивые сведения о пилоте самолета — «Наш Край» сообщает, что он погиб, белорусское информагентство «БелТА» передает, что пило сумел катапультироваться, однако пострадал при посадке и находится в тяжелом состоянии.

Ранее в США два самолета столкнулись при посадке в Денвере, штат Колорадо. В результате инцидента никто из находящихся на борту лайнеров не пострадал.