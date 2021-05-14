США пообещали продолжать помогать Израилю в сфере безопасности

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США в свете продолжающегося обострения конфликта на Ближнем Востоке продолжат оказывать помощь Израилю в сфере безопасности. Ее слова приводит РИА «Новости».

Она отметила, что в течение долгого времени Вашингтон поддерживал Израиль.

Как уточнила представитель Белого дома, речь идет о партнерских отношениях и помощи в сфере безопасности, которую американская сторона оказывает Израилю. «Этот процесс не прекращался, и в нашем подходе здесь ничего не поменялось. И я не ожидаю, что здесь произойдут какие-то подвижки», — сказала Псаки.

Ранее Госдепартамент США и Пентагон заявили о поддержке Израиля.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 109 палестинцев. В Израиле заявили о гибели девяти человек, в том числе одного военного.