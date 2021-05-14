ХАМАС запустило свыше 100 ракет в направлении Ашкелона и Ашдода

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» выпустило 150 ракет из сектора Газа в направлении израильских городов Ашкелон и Ашдод, сообщает палестинское радио «Дунья аль-Ватан».

ХАМАС назвало эти удары ответом на «гибель мирных жителей и бойцов движения, а также на разрушение инфраструктуры в секторе». Ракетные удары были произведены в 01.00 (50 ракет) и в 02.00 по местному времени (совпадает с московским).

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 109 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.

Ранее армия Израиля начала наземную операцию в секторе Газа, однако официальный представитель ЦАХАЛ заявил, что не может опровергнуть или подтвердить данные о наземном вторжении.