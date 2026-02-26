В России обновят стандарты пива

С 1 января 2027 года в России вступит в силу национальный стандарт ГОСТ Р 72295-2025 «Пиво. Общие технические условия», который заменит документ 2012 года и обновит требования к производству пенного напитка. Об этом ТАСС сообщила кандидат технических наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Мясникова.

По ее словам, новый стандарт остается добровольным, однако он четко определяет, какой продукт имеет право называться пивом. Если производитель хочет использовать маркировку «ГОСТ», он обязан соблюдать установленные параметры. В частности, доля солода должна составлять не менее 80%, а объем несоложеного сырья — не превышать 20%, при этом на сахаросодержащие продукты может приходиться не более 2%. Использование добавленного этилового спирта исключается — допускается только естественное брожение. Пищевые добавки возможны лишь в пределах, установленных стандартом. При отклонении от этих требований продукция должна относиться к категории «пивной напиток».

Одним из ключевых нововведений станет расширение перечня разрешенных видов солода. Помимо традиционных ячменя и пшеницы, официально можно будет использовать ржаной, гречишный, просяной и овсяный солод. Это, по оценке эксперта, откроет дополнительные возможности для крафтовых производителей и экспериментальных рецептур.

Кроме того, стандарт вводит четкое определение безалкогольного пива и допускает дробные значения плотности сусла, что позволит точнее соблюдать рецептуру. Впервые закреплены конкретные критерии идентификации напитка, что дает возможность проверять его соответствие требованиям в аккредитованных лабораториях.

Мясникова подчеркнула, что пиво может производиться и по техническим условиям или стандартам организаций, и это не считается нарушением. Однако маркировка «ГОСТ» остается важным рыночным ориентиром, поскольку воспринимается потребителями как гарантия качества и соблюдения классической технологии.

В свою очередь, член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко заявил ТАСС, что в новом стандарте закрепят органы и методы контроля. По его словам, это позволит не допускать к обороту партии продукции при несоответствии показателям содержания бета-глюканов, полифенолов и белка, влияющих на качество напитка.

