Стало известно, чем отличаются женский и мужской подходы к работе

Мужчины чаще работают по ночам и уходят в глубокую концентрацию, женщины — быстрее отвечают в чатах и жестче держат границы рабочего времени. Такие различия выявила компания «Стахановец», проанализировав цифровые следы сотрудников — от распределения нагрузки до поведения в стрессовых ситуациях. Исследование есть у «Газеты.Ru».

По данным исследования, у мужчины чаще ненормированный график — особенно у IT-специалистов, производственников и руководителей. Женщины, напротив, в большей степени придерживаются установленного расписания и реже выходят на работу ночью.

При высокой нагрузке различается и поведенческая модель. Женщины чаще берут краткосрочные отгулы или больничные для восстановления — системы аналитики фиксируют это как индикатор перегрузки. Мужчины в аналогичных условиях, как правило, продолжают работать в прежнем режиме, не меняя график.

Различия проявляются и в коммуникациях. Анализ корпоративных мессенджеров и почты показывает, что женщины активнее участвуют в рабочих обсуждениях, быстрее отвечают на сообщения и чаще становятся связующим звеном между подразделениями. Мужчины зачастую не отвечают на сообщения мгновенно и и меньше отвлекаются от непосредственной работы и поставленных задач.

В части многозадачности женщины в среднем чаще переключаются между разными типами задач в течение дня, при этом скорость выполнения не снижается. Мужчины, особенно на технических должностях, показывают более высокую эффективность при длительной работе над одним направлением. Разработчики и специалисты, чья деятельность требует длительной концентрации, по-прежнему преимущественно мужчины.

Аналитика также фиксирует различную реакцию на стресс. При росте нагрузки женщины усиливают коммуникацию: уточняют задачи, общаются с коллегами, ищут поддержку. Мужчины, напротив, в стрессовой ситуации предпочитают справляться с проблемой самостоятельно.

Ранее стало известно, что большинство россиян стыдятся делать перерывы на работе.