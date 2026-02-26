Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Стало известно, чем отличаются женский и мужской подходы к работе

«Стахановец»: мужчины чаще работают по ночам, а женщины жестче держат границы работы
Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

Мужчины чаще работают по ночам и уходят в глубокую концентрацию, женщины — быстрее отвечают в чатах и жестче держат границы рабочего времени. Такие различия выявила компания «Стахановец», проанализировав цифровые следы сотрудников — от распределения нагрузки до поведения в стрессовых ситуациях. Исследование есть у «Газеты.Ru».

По данным исследования, у мужчины чаще ненормированный график — особенно у IT-специалистов, производственников и руководителей. Женщины, напротив, в большей степени придерживаются установленного расписания и реже выходят на работу ночью.

При высокой нагрузке различается и поведенческая модель. Женщины чаще берут краткосрочные отгулы или больничные для восстановления — системы аналитики фиксируют это как индикатор перегрузки. Мужчины в аналогичных условиях, как правило, продолжают работать в прежнем режиме, не меняя график.

Различия проявляются и в коммуникациях. Анализ корпоративных мессенджеров и почты показывает, что женщины активнее участвуют в рабочих обсуждениях, быстрее отвечают на сообщения и чаще становятся связующим звеном между подразделениями. Мужчины зачастую не отвечают на сообщения мгновенно и и меньше отвлекаются от непосредственной работы и поставленных задач.

В части многозадачности женщины в среднем чаще переключаются между разными типами задач в течение дня, при этом скорость выполнения не снижается. Мужчины, особенно на технических должностях, показывают более высокую эффективность при длительной работе над одним направлением. Разработчики и специалисты, чья деятельность требует длительной концентрации, по-прежнему преимущественно мужчины.

Аналитика также фиксирует различную реакцию на стресс. При росте нагрузки женщины усиливают коммуникацию: уточняют задачи, общаются с коллегами, ищут поддержку. Мужчины, напротив, в стрессовой ситуации предпочитают справляться с проблемой самостоятельно.

Ранее стало известно, что большинство россиян стыдятся делать перерывы на работе.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!