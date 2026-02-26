Размер шрифта
В Перми мужчина пытался затащить школьницу в подъезд

В Перми ищут мужчину, напавшего на девочку у подъезда
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Перми неизвестный мужчина схватил школьницу за капюшон и попытался затащить ее в подъезд, девочке удалось вырваться и убежать. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Пермь».

Инцидент произошел во дворе многоэтажки на улице Барнаульской, незнакомец подошел к девочке, схватил ее за капюшон и потащил в подъезд. Школьница сумела вырваться, капюшон остался в руках нападавшего.

Лица злоумышленника она не запомнила, но смогла описать его одежду. Семья обратилась в правоохранительные органы.

До этого в Костроме школьник спас ребенка от педофила. Обвиняемый подошел к малолетнему мальчику, взял его за руку и попытался увести. Происходящее заметил проходивший мимо школьник, который вмешался и закричал. Испугавшись, злоумышленник отпустил ребенка, и тот смог убежать домой. Мужчину задержали, выяснилось, что он уже имел проблемы с законом и был судим за преступления против половой неприкосновенности детей.

Ранее подозрительный мужчина пытался похитить школьницу в Кемерово.

 
