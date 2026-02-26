Пушков: пока у власти Макрон и Стармер, переговоры с Россией не дадут результата

Призыв к европейским руководителям начать прямые переговоры с Россией правильный, однако они вряд ли принесут результат, пока у власти во Франции и Великобритании находятся президент Эммануэль Макрон и премьер Кир Стармер. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, эти политики слишком далеко зашли по пути поддержки Украины, чтобы «дать задний ход». Требования Евросоюза к России, сведенные главой евродипломатии Каей Каллас в единый список – «из области абсурда», указал парламентарий.

«От Макрона и Стармера можно ждать скорее безрассудных действий, чтобы предотвратить полное поражение Украины, которое станет их личным поражением и стоящих за ними политических сил», — написал Пушков.

До этого портал UnHerd писал, что Европейскому союзу (ЕС) необходимо восстановить отношения с Россией, если он хочет получить место за столом переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине.

В материале отмечается недовольство европейских лидеров тем, что их «не допускают» до переговоров между Россией и Соединенными Штатами о будущем Украины. Однако упрямо отказываясь от прямого диалога с Москвой, они исключили из мирного процесса себя сами, говорится в тексте.

Ранее Зеленский заявил о «победе» Украины.