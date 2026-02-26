В МИД России осудили действия США у берегов Кубы

Инцидент с американским катером, вторгшимся в территориальные воды Кубы, является агрессивной провокацией. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Вашингтон стремится к эскалации ситуации и разжиганию конфликта вокруг Кубы.

25 февраля агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства внутренних дел Кубы сообщило, что катер под американским флагом вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу по кубинским пограничникам.

Посольство Кубы в США в соцсети Х также информировало, что береговая охрана Кубы уничтожила четырех пассажиров скоростного катера, зарегистрированного в США, после того как с него открыли огонь по кубинским военным.

Позднее МВД Кубы сообщило, что все задержанные на катере в территориальных водах Кубы являются проживающими в Соединенных Штатах кубинцами.

В январе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что администрация президента США Дональда Трампа ищет людей в правительстве Кубы, чтобы сместить власти в Гаване до конца 2026 года.

Ранее политолог заявил о рисках повторения венесуэльской операции США на Кубе.