Орбан обвинил Зеленского в попытках втянуть Венгрию в конфликт на Украине

Орбан: в течение четырех лет Зеленский пытается втянуть Венгрию в конфликт

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытках втянуть его страну в конфликт. Об этом он написал в соцсети X.

«В течение четырех лет вы работаете над тем, чтобы втянуть Венгрию в войну между вашей страной и Россией. <...> Вы получили поддержку Брюсселя и заручились поддержкой венгерской оппозиции. <...> В последние дни вы заблокировали нефтепровод «Дружба», который имеет решающее значение для энергоснабжения Венгрии», — написал Орбан.

Премьер Венгрии призвал Украину немедленно возобновить работу нефтепровода «Дружба».

Нефтепровод «Дружба» берет начало в России и далее разветвляется, проходя по Белоруссии в направлении Польши и Германии, а также по Украине — в Венгрию, Словакию и Чехию.

В конце января Украина остановила транзит, оставив Словакию и Венгрию без российских поставок, из-за якобы повреждения оборудования на западе страны после обстрелов. Он должен был возобновиться 20 февраля, однако этого не произошло.

На фоне действий украинской стороны Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд. А Словакия прекратила оказание помощи Украине в формате экстренных поставок электроэнергии.

