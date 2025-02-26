26 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 26 февраля
- День слесаря
Неофициальный профессиональный праздник слесарей, который отмечается на предприятиях, в техникумах и училищах. А вы знаете, что профессия «слесарь» внесена Министерством труда РФ в список наиболее востребованных на рынке труда профессий, требующих среднего профессионального образования?
Профессии возникла с появлением механизмов и машин. Первое упоминание о ней относится к XV веку. Слово «слесарь» пришло к нам из немецкого языка, где Schlosser — производное от Schloß «замок, затвор».
- Международный день неторопливости
Праздник впервые отметили в Италии в 2007 году по предложению ассоциации «Искусство медленно жить». В Риме к нему приурочен «медлительный марафон»: дистанцию в 300 м нужно пройти не менее, чем за 87 минут. Организаторы праздника предлагают в этот день снизить темп жизни и никуда не спешить, чтобы прочувствовать каждый момент: насладиться произведениями искусства, побывать на концертах и в театрах, спокойно пообщаться с друзьями и семьей, посмаковать вкусную еду. Этот день отмечается во многих странах.
- Всемирный день фисташек
Откуда взялся этот праздник — неизвестно. Но он напоминает всем сторонникам правильного питания о пользе фисташек и о необходимости время от времени добавлять их в свой рацион.
Фисташки — вид деревьев или кустарников семейства Анакардиевые, а также съедобные плоды этих растений. В пищу эти орехи стали употреблять более двух с половиной тысяч лет назад. У них высокий уровень ненасыщенных жирных кислот и калия. Фисташки рекомендуют при стрессах и хронической усталости. Также они способствуют снижению уровня вредного холестерина.
- День стекломойщиков
Мойка окон как особое ремесло стала обретать черты по мере того, как росла этажность зданий. В конце XIX века в Нью-Йорке и Чикаго появились первые небоскребы. Сначала мойщики стояли на внешнем подоконнике и мыли окна одной рукой, держась за раму. Затем стали использовать страховочные тросы, подвесные люльки. В 1930-е годы в Нью-Йорке насчитывалось около 2-3 тысяч мойщиков окон. Неудивительно, что идея отмечать этот профессиональный праздник родилась именно в США.
Сегодня для работы на высоте к мытью окон привлекают промышленных альпинистов. Хотя инженеры предлагают разные технические решения для автоматизации процесса, эффективнее людей с этой работой пока никто не справляется.
Какие памятные даты отмечают 26 февраля в других странах
День памяти жертв Ходжалы в Азербайджане. 25-26 февраля 1992 года в этом городе в ходе армяно-азербайджанского вооруженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха произошло массовое убийство мирных жителей. Погибло более 600 человек. С тех пор 26 февраля — это день траура в Республике Азербайджан.
День освобождения в Кувейте. Официальный национальный праздник приурочен к освобождению Кувейта в 1991 году от иракской оккупации, продолжавшейся около семи месяцев. Спустя два дня после освобождения Кувейта закончилась и война в Персидском заливе.
Церковные праздники 26 февраля
День святителя Серафима, архиепископа Богучарского
Епископ Русской православной церкви заграницей, известный идеолог русского православного монархизма, автор книги «Русская идеология». В 1920 году епископ Серафим вместе с остатками армии Врангеля покинул Россию, управлял русскими православными общинами в Болгарии. В 1946 году принял советское гражданство. Еще при жизни считался старцем и прозорливцем. Прославлен в лике святых в 2016 году.
Народные праздники и приметы 26 февраля
- Третий день Масленицы — Лакомка
В этот день по традиции зять приходил в гости к теще на блины. Мужа дочери принято было угощать самыми вкусными блюдами, чтобы продемонстрировать ему свое расположение. Согласно приметам хорошие посиделки в среду сулили мир между тещей и зятем на весь предстоящий год.
До обеда нужно было завершить все домашние дела и хозяйственные работы. В четверг начиналась «широкая Масленица» — время самых веселых гуляний на праздник.
- Мартинианов день
Также известен как День Мартына. Святого Мартиниана на Руси почитали как покровителя семьи, который помогает противостоять плотским соблазнам. В этот день обязательно наводили порядок в доме. Нельзя было лениться, иначе можно отпугнуть удачу. День считался благоприятным для заговора от порчи, болезней, сглаза. На Мартынов день женщины откладывали рукоделие — вышивку, шитье, вязание. По поверьям эти занятия могли привести к потери зрения.
- Приметы
Если поют птицы — весна будет ранней, а ясное небо предвещает морозы.
Пасмурный день — к затяжной и холодной весне.
Какие исторические события произошли 26 февраля
- 1712 год — в Российской империи по указу Петра I основан Тульский оружейный завод.
- 1815 год — сосланный на Эльбу Наполеон I Бонапарт совершил побег с острова.
- 1852 год — британский фрегат «Биркенхед» затонул близ мыса Доброй Надежды, 454 человека погибли.
- 1917 год — в Петрограде вспыхивают революционные беспорядки, Государственная дума распущена.
- 1919 год — в США в штате Аризона основан национальный парк «Гранд-Каньон».
- 1924 год — Адольф Гитлер осужден на пять лет тюрьмы за «Пивной путч»: попытку госпереворота в Веймарской республике.
- 1990 год — начался вывод советских войск с территории Чехословакии.
- 1993 год — пакистанский террорист устроил взрыв грузовика в подземном гараже Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.
- 1994 год — из тюрьмы «Лефортово» освобождены амнистированные члены ГКЧП.
Дни рождения и юбилеи 26 февраля
- 1802 год — родился Виктор Гюго, французский писатель, одна из главных фигур французского романтизма.
- 1829 год — родился Ливай Страусс, американский предприниматель, создатель джинсов.
- 1858 год — родился Владимир Сербский, психиатр и общественный деятель, создатель московской школы психиатров.
- 1869 год — родилась Надежда Крупская, государственная и партийная деятельница, жена и соратница В. И. Ленина.
- 1902 год — родился Николай Старостин, советский футболист и хоккеист, основатель московского «Спартака».
- 1928 год — родился Ариэль Шарон, премьер-министр Израиля с 2001 по 2006 год.
Кто отмечает дни рождения
- 87 лет исполняется Александру Проханову — писателю, публицисту, журналисту, общественному и политическому деятелю.
- 71 год исполняется Реджепу Тайипу Эрдогану — президенту Турции, государственному и политическому деятелю.
- 64 года исполняется Гедиминасу Таранде — советскому и российскому артисту балета, антрепренеру и актеру.
- 51 год исполняется Себастьену Лебу — французскому автогонщику, девятикратному чемпиону мира по ралли.
- 42 года исполняется Пепе — бразильскому и португальскому футболисту, игравшему на позиции защитника, чемпиону Европы 2016 года.
- 40 лет исполняется Фернандо Льоренте — испанскому футболисту, нападающему, чемпиону мира и Европы.