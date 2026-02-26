Размер шрифта
Кучеров сделал 700-й ассист в НХЛ

Форвард «Тампы-Бэй» Кучеров оформил 700-ю голевую передачу в НХЛ
Kim Klement Neitzel/Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил 700-ю голевую передачу.

Это достижение покорилось российскому форварду в матче регулярного чемпионата против «Торонто Мэйпл Лифс». Игра прошла в Тампе на «Амали Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 4:2. 32-летний Кучеров набрал в игре три очка, забросив одну шайбу и оформив две результативные передачи.

На его счету стало 1088 (387+701) баллов в регулярных чемпионатах НХЛ. В нынешнем сезоне у Кучерова 30 голов и 64 голевые передачи после 52 матчей, его показатель полезности составляет «+33».

Кучеров — обладатель призов «Арт Росс Трофи» (НХЛ, 2019, 2024, 2025), «Харт Трофи» (НХЛ, 2019), «Тед Линдсей Эворд» (НХЛ, 2019, 2025) и «Харламов Трофи» (2019). Он — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Перед паузой на Олимпиаду стало известно, что он стал второй звездой недели в НХЛ, уступив только соотечественнику Кириллу Капризову — нападающему «Миннесоты Уайлд».

Ранее Александр Овечкин не набрал очков в первом матче после Олимпиады.

 
