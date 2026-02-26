Глава МИД ФРГ Вадефуль: мира на Украине можно достичь лишь с позиции силы

Справедливого и долгосрочного мира на Украине можно достичь только с позиции силы, поэтому Европа должна обеспечивать Киев всем необходимым, усиливая военную и финансовую поддержку. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, чьи слова из Берлина приводит «Укринформ».

«Мы, европейцы, имеем одну четкую цель перед глазами: мы должны дойти до мира , который будет продолжительным и справедливым. Украина сможет достичь этого мира только с позиции силы. Именно поэтому мы должны поставить ее в такую позицию», — заявил Вадефуль.

До этого издание Berliner Zeitung писало, что конфликт на Украине ослабил страны – члены Евросоюза (ЕС), но они продолжают избегать диалога с Россией, что делает их более уязвимыми.

В то же время в публикации обращают внимание, что финансирование Украины сделало ситуацию в Евросоюзе критической, ослабив страны Европы в экономическом и политическом плане. Огромные расходы Запада на военную помощь Киеву привели к тому, что они угодили в стратегическую западню, отмечают журналисты.

