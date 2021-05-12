Глава ЛНР сообщил о переброске украинскими военными техники к линии соприкосновения

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Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на заседании... Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на заседании...
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на заседании...
РИА Новости

Вооруженные силы Украины перебросили примерно 500 единиц тяжелого вооружения в сторону линии соприкосновения в Донбассе. Информацию подтвердил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, передает агентство Луганскинформцентр.

«Мы знаем о том, что порядка 500 единиц тяжелой техники Киевом было перемещено в направлении линии боевого соприкосновения, что, в общем-то, запрещено Минскими соглашениями...», — подчеркнул Пасечник.

По его словам, переброску техники удалось отследить Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ. При этом, как отметил глава ЛНР, в отношении нарушителей не было применено каких-либо мер или санкций.

Также руководитель ЛНР оценивает обстановку у линии соприкосновения как стабильно напряженную.

«На сегодняшний день наша Народная милиция — это уже далеко не то ополчение, которое было в 2014 году. Мы оснащены, мы подготовлены, боевые подразделения слажены», — добавил он.

Благодаря Народной милиции, как ожидается, ЛНР сможет дать отпор при необходимости, обратил внимание Пасечник.

На территории Донбасса с 27 июля прошлого года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Ранее Глава ЛНР рассказал, кого боится президент Украины Владимир Зеленский.