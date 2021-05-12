Глава ЛНР сообщил о переброске украинскими военными техники к линии соприкосновения

Вооруженные силы Украины перебросили примерно 500 единиц тяжелого вооружения в сторону линии соприкосновения в Донбассе. Информацию подтвердил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, передает агентство Луганскинформцентр.

«Мы знаем о том, что порядка 500 единиц тяжелой техники Киевом было перемещено в направлении линии боевого соприкосновения, что, в общем-то, запрещено Минскими соглашениями...», — подчеркнул Пасечник.

По его словам, переброску техники удалось отследить Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ. При этом, как отметил глава ЛНР, в отношении нарушителей не было применено каких-либо мер или санкций.

Также руководитель ЛНР оценивает обстановку у линии соприкосновения как стабильно напряженную.

«На сегодняшний день наша Народная милиция — это уже далеко не то ополчение, которое было в 2014 году. Мы оснащены, мы подготовлены, боевые подразделения слажены», — добавил он.

Благодаря Народной милиции, как ожидается, ЛНР сможет дать отпор при необходимости, обратил внимание Пасечник.

На территории Донбасса с 27 июля прошлого года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Ранее Глава ЛНР рассказал, кого боится президент Украины Владимир Зеленский.