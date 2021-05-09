Военный грузовик загорелся в Кемерово на параде Победы

Военный автомобиль «Урал», двигавшийся в военной колонне в День Победы в Кемерово, загорелся. Об этом заявили РИА «Новости» в кемеровском гарнизоне.

«Водитель ликвидировал замыкание и после устранения неисправности принял участие в торжественном шествии», — уточнили в ведомстве.

Причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. Ранее в сети появилось видео, где можно увидеть момент возгорания под капотом автомобиля «Урал». Инцидент произошел 9 мая. Сразу после происшествия колонна военной техники остановилась.

Первоначально водитель в военной форме пробовал потушить возгорание огнетушителем, однако когда это не получилось, пламя ликвидировали подручными средствами. В результате огонь был сбит куском тряпки.

До этого президент России Владимир Путин оценил парад Победы на «отлично». Вопрос о том, понравился ли главе государства парад, был задан с трибун во время прохода Путина к Могиле Неизвестного Солдата.

Кроме того, в Москве состоялась воздушная часть парада Победы.