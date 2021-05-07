Глава ЛНР заявил о «настоящей гражданской войне» в Донбассе

Конфликт в Донбассе является «настоящей гражданской войной», заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в интервью РИА «Новости».

«На самом деле это самая настоящая гражданская война, и об этом стоит говорить вслух. И по-другому расценивать, я считаю, это абсолютно невозможно», – подчеркнул Пасечник.

Он напомнил, что де-юре жители Донбассе являются гражданами Украины.

«Получается, что вооруженные силы Украины стреляют по своим же гражданам только лишь потому, что мы не согласились с той политикой, которую нам пытались навязать политические власти, которые пришли к руководству Украиной незаконным путем», – добавил глава ЛНР.

По его словам, сампровозглашенные республики Донбасса «не согласились, что доминирующим началом должен быть фашизм», а также выступили против переписывания истории и отказа от дружеских отношений с Россией.

В ходе интервью глава ЛНР также сообщил, что Украина увеличила число обстрелов самопровозглашенной республики в пять раз с февраля текущего года. При этом Пасечник заявил, что Луганск не ожидает скорого наступления киевских силовиков.

Кроме того, он выразил уверенность, что ситуация в Донбассе будет обсуждаться на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Он также согласился с прогнозами о том, что до встречи российского и американского лидеров на востоке Украины не будет эскалации.