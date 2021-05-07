Российские военные обеспокоены перемещением техники США в Сирии

Коалиция, возглавляемая США, увеличила интенсивность перевозки военных грузов и перемещений техники на востоке Сирии, заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской стране контр-адмирал Александр Карпов. Его слова приводит ТАСС.

Карпов подчеркнул, что действия коалиции «вызывают обеспокоенность». Он напомнил, что силы стран коалиции находятся на территории страны незаконно, их присутствие в Сирии «противоречит нормам международного права». При этом замглавы ЦПВС выразил мнение, что сирийские власти способны самостоятельно справиться с террористами.

«Действия американского командования по наращиванию военного присутствия в Заевфратье <...> наносят серьезный ущерб перспективам политического урегулирования», – отметил контр-адмирал.

Ранее российское посольство в Соединенных Штатах напомнило Вашингтону, что нахождение американских сил в Сирии является нелегальным, в связи с чем у США нет права критиковать Россию, действующую там легитимно и по приглашению сирийского правительства.