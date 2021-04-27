Шойгу: Россия не приемлет предупреждений извне о перемещении войск на своей территории

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не приемлет предупреждений от каких-либо стран о последствиях перемещения собственных войск на своей территории, передает «Интерфакс».

По его словам, в последнее время «только ленивый» не стал обвинять Россию в чем-либо.

«То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории», — сказал министр.

При этом он подчеркнул, что подобные предупреждения Россия не приемлет, она будет впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности своих границ.

Соответствующее заявление Шойгу сделал на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе во вторник, 27 апреля.

На прошлой неделе Шойгу объявил о завершении внезапной проверки войск на юге и западе России. Он поручил с 23 апреля начать возвращение войск в пункты постоянной дислокации.

Глава российского военного ведомства также приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые приняли участие в учениях на юге РФ.

Во вторник, 27 апреля, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в Минобороны США внимательно следит за действиями российских сил на границе с Украиной, отметив, что «пока слишком рано делать вывод о том, что то, что» российская сторона «назвала учениями, завершилось, и они отводят всех».