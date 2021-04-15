Песков: отмену прохода двух американских кораблей в Черное море нельзя назвать разрядкой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отмену прохода двух американских кораблей в Черное море нельзя назвать разрядкой.

«Конечно, в этой ситуации любые дополнительные моменты военные ведут к очередному витку напряжения, но пока, конечно, говорить о том, что ненаправление двух кораблей как-то приведет к разрядке, пока преждевременно», — заявил Песков.

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее подтвердил, что Соединенные Штаты отменили проход своих военных кораблей в Черное море.

По данным СМИ, американское посольство в Анкаре сообщило турецкой стороне, что проход двух военных кораблей через Босфор в Черное море отменен.

По словам Чавушоглу, Соединенные Штаты уведомили турецкую сторону об отмене прохода кораблей в устной форме. При этом министр отметил, что если в Вашингтоне передумают, то у них есть еще три дня для осуществления своего плана. Если в течение этого периода американские судна все же не пройдут через пролив Босфор, то Соединенным Штатам вновь придется делать уведомление за 15 дней до предполагаемого прохода.