В украинско-британских учениях Cossack mace примут участие более тысячи военных

В украинско-британских командно-штабных учениях Cossack mace — 2021, которые состоятся через несколько месяцев, примут участие более 1 тыс. военнослужащих, в том числе от НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Генштаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в Николаевской области подошла к концу главная конференция по планированию учений.

По данным Генштаба, в Cossack mace — 2021 примут участие представители по меньшей мере пяти государств — членов Североатлантического альянса и участников программы «Партнерство ради мира». Всего будет задействовано более 1 тыс. военнослужащих.

«Согласно сценарию учения, штаб и подразделения многонациональной бригады привлекаются к отражению масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора», — говорится в сообщении.

Указывается, что в ходе маневров будут отработаны действия в обороне с последующим переходом в наступление с целью восстановления госграницы и территориальной целостности стран, которые столкнулись с агрессией со стороны «соседнего государства».

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что на военных учениях стран НАТО Defender Europe 2021, намеченных на май и июнь нынешнего года, будет обыгрываться сценарий войны с Россией.