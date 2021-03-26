Зеленский призвал членов «нормандской четверки» обеспечить прекращение огня в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках консультаций с руководством стран-участниц «нормандской четверки» призвал сделать все возможное, чтобы сохранить режим полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе. Об этом он написал в своем Twitter.

Днем глава государства инициировал консультации после произошедших в пятницу, 26 марта, обстрелов в регионе.

«Цена войны — жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования», — написал Зеленский.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил в своем Facebook, что четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) 26 марта погибли под минометным обстрелом в зоне боевых действий в Донбассе. По его словам, обстрел произошел в 13.45 неподалеку от поселка Шумы в Донецкой области. Данную информацию подтвердили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС) Украины.