Корабли ВМФ РФ не могут зайти в Суэцкий канал из-за севшего на мель судна

Российский корвет «Стойкий» и сопровождающий его танкер «Кола» не могут зайти в Суэцкий канал из Красного моря из-за того, что ранее там сел на мель гигантский контейнеровоз Ever Given. Об этом сообщает сайт OSINT-1, который выложил снимки местонахождения кораблей с европейского спутника Copernicus.

Как сообщает «Интерфакс», это судно все еще стоит поперек канала, блокируя движение в обоих направлениях. Повернуть контейнеровоз пока не получается.

23 марта судно-контейнеровоз Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала. С этого момента движение судов в обе стороны полностью заблокировано. Сообщалось, что контейнеровоз заблокировал движение 150 судов.

Cудно Ever Given приспособлено к перевозке до 20 тысяч морских контейнеров. Оно вышло под флагом Панамы из Китая и следовало в порт Нидерландов. Контейнеровоз сел на мель у берегов Египта, после этого в Суэцком канале образовался затор, застряло еще минимум 100 судов.