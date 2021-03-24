Румынский министр обороны случайно опубликовал секретные данные в соцсетях

Министр обороны Румынии Николае Чукэ случайно опубликовал секретные данные на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает местный телеканал Digi 24.

Глава румынского минобороны опубликовал серию фотографий со своего посещения Академии Сухопутных войск в Сибиу, при этом на один из снимков попали конфиденциальные данные. В частности, на изображении были указаны данные доступа к счетам и видеоконференциям, а также номера телефонов, которые используются сотрудниками кол-центра ведомства в Сибиу.

«Фотографии были сделаны в информационном центре министерства национальной обороны, и как только о ситуации стало известно, они были удалены командой связи, которая управляет официальной страницей министра», – заявили в минобороны страны.

По данным министерства, после публикации никто не предпринимал попыток получить доступ к конфиденциальным каналам.