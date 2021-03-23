Пентагон заявил, что США еще не приняли решения о выводе войск из Афганистана

Глава Пентагона Джон Кирби заявил, что США еще не приняли решение о выводе своих войск с территории Афганистана. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока такое решение не принято», — сказал журналистам Кирби.

При этом министр обороны подчеркнул, что, если такое решение примет президент США Джо Байден, то власти обеспечат все необходимые условия для безопасности покидающих территорию американских военных.

Кроме того, Кирби не стал комментировать возможные сроки принятия решения о выводе военных из Афганистана, поскольку «нельзя говорить сейчас об этом, не зная окончательного решения».

Ранее стало известно, что США пока не подтверждают свое участие в московской встрече по Афганистану.

В конце февраля 2020 года США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России)* (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки. Однако в январе администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с афганской радикальной группировкой «Талибан»*.