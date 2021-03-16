Крупные учения ВДВ начались в Крыму
Семён Сонный
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Крупные учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России начались на полигоне «Опук» в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на российское Министерство обороны.
В рамках первого этапа учений на полуостров были переброшены десантно-штурмовой и артиллерийский полки Новороссийского гвардейского соединения ВДВ, указано в сообщении.
«В рамках командно-штабного учения <...> десантники приступили к планированию боевых действий», – заявили в оборонном ведомстве.
Учения продлятся до 19 марта, в них примут участие более двух тысяч военных и 500 единиц техники.
Ранее Минобороны анонсировало два масштабных учения ВДВ в марте текущего года.