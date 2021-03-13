В СНБО назвали дезинформацией слухи о наступлении в Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов опроверг слухи о том, что украинские вооруженные силы готовятся к наступлению в Донбассе 15 марта. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина».

По его словам, российская сторона в последнее время якобы «распространяет дезинформацию», что «Украина вот завтра-послезавтра пойдет в наступление и наступлением будут брать Донецк и Луганск». Представитель СНБО подчеркнул, что она «не соответствует действительности».

Данилов заявил, что российская сторона, распространяя подобные сообщения, якобы проводит психологическую атаку на население отдельных неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей. Он отметил, что ситуация в Донбассе полностью контролируемая, невзирая на рост количества обстрелов.

10 марта сообщалось, что в Донбассе возобновились боевые действия. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о существенном повышении напряженности в данном регионе.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.