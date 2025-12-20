На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Севастопольскому пенсионеру вернут 2,2 млн рублей, которые он отдал мошенникам

В Севастополе пенсионеру могут вернуть 2,2 млн рублей, отданные мошенникам
Shutterstock

В Севастополе 73-летнему пенсионеру могут вернуть 2,2 млн рублей, которые он отдал мошенникам. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в июне 2024 года. Аферист под предлогом оказания помощи правоохранительным органам и необходимости перевода средств на «безопасный счет» завладело денежными средствами пожилого севастопольца.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В ходе расследования правоохранителям удалось установить хозяина банковского счета, на который поступили похищенные у пенсионера деньги — им оказался молодой человек из Новосибирска.

Прокуратура подала судебный иск о взыскании с владельца счета 2,2 млн рублей, принадлежащих пожилому мужчине, и суд удовлетворил эти требования. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Ранее девочка взяла из дома 9 млн рублей и отдала их мошенникам.

