Рубио анонсировал новый раунд переговоров США с Украиной

Рубио: переговоры США с Украиной состоятся в Майами с 19 по 20 декабря
Umit Bektas/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал переговоры с Украиной в Майами с 19 по 20 декабря, а также допустил свое участие в них. Его слова приводит РИА Новости.

«Они (переговоры США и Украины. — «Газета.Ru») начинаются сегодня, и завтра я, возможно, буду там присутствовать часть времени», — сказал он журналистам.

Также в ходе брифинга Рубио заявил, что украинский кризис может закончиться лишь путем мирного урегулирования. Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что конфликты в целом завершаются одним из двух способов: капитуляцией одной из сторон или урегулированием по итогам переговоров.

17 декабря газета Politico писала, что в эти выходные в Майами также могут состояться российско-американские переговоры по Украине. По словам собеседников издания, в консультациях, предположительно, примут участие спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Ранее Рубио заявил, что самые трудные вопросы по урегулированию на Украине не решены.

