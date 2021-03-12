В центре при НАТО рассказали о «разгоревшейся войне» из-за РФ

В Атлантическом совете при НАТО из-за статьи о РФ «разгорелась война». Об этом пишет Politico.

Согласно сообщению, эксперты Эмма Эшфорд и Мэтью Берроуз заявили, что США не следует в своих отношениях с Россией концентрироваться на правах человека, и что демократизация в России не обязательно пойдет на пользу внешнеполитическим интересам США.

Отмечается, что после этого 22 сотрудника и стипендиата Атлантического совета осудили коллег. Они считают, что эта статья является пророссийской.

Один из сотрудников отметил, что материал является рискованным, поскольку центр по своей репутации «будет ассоциироваться с рассуждениями, что НАТО должно дать президенту России Владимиру Путину свободу действий у него в стране».