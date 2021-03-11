Пашинян повторно направил Саркисяну представление о назначении нового главы Генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян повторно направил президенту страны Армену Саркисяну предложение назначить генерал-лейтенанта Артака Давтяна новым начальником Генштаба Вооруженных сил республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Премьер-министр повторно и с обоснованиями направил президенту предложение о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна начальником Генштаба», — заявили в пресс-службе.

Ранее Президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать приказ то назначении нового начальника Генштаба ВС страны.

25 февраля вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства. Руководство ВС утверждало, что кабмин и премьер не способны принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого премьер-министр уволил главу генштаба ВС Армении. Кроме того, в этот же день Пашинян выступил на митинге с обращением к военным, в котором приказал заниматься своим делом. После, 27 февраля, президент решил не отправлять в отставку главу Генштаба ВС. Несмотря на это, Пашинян повторно направил предложение об увольнении начальника Генштаба.