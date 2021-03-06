National Interest оценил «секретное» оружие российских Су-57

Американское издание National Interest оценило бортовую пушку ГШ-30-1 российского истребителя пятого поколения Су-57.

Автор статьи обращает внимание на то, что ГШ-30-1 может быть полезна в определенных сценариях низкоинтенсивного взаимодействия «воздух-земля» и воздушного патрулирования, при этом она является лишь малой частью огромного потенциала боевой нагрузки истребителя.

Однако в материале отмечается, что большой мощи пушки удается добиться за счет потенциального раскачивания корпуса из-за сильной вибрации и создания повышенного уровня шума, что может быть проблематично для незаметного истребителя.

«Тем не менее, советские инженеры продемонстрировали, что отдачу пушки можно частично уменьшить», – подчеркивает автор.

Он предполагает, что идеи советских специалистов были использованы для улучшения оригинальной модели ГШ-30-1 перед установкой пушки на Су-57.

В январе текущего года первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 разместили в авиаполку Южного военного округа (ЮВО).