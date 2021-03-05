Свыше 40 боевиков уничтожили на Северном Кавказе в 2020 году

Полномочный представитель президента России Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка сообщил в интервью «Российской газете», что в 2020 году в регионе были уничтожены 45 боевиков.

Он заявил, что оперативная обстановка на территории округа в прошлом году была напряженной.

По словам Чайки, в СКФО результате проведения «более 1500 спецопераций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализованы 45 боевиков, в том числе их лидеры, еще 113 участников бандгрупп задержаны».

Он также рассказал, что из незаконного оборота было изъято свыше 900 единиц оружия и 120 тыс. боеприпасов.

В феврале стало известно, что ФСБ пресекла деятельность террористов в Новосибирске и Томске.