WSJ: Иран отказался от прямых переговоров с ЕС и США по ядерной сделке

Иранские власти отказались от переговоров с США и Евросоюзом по ядерной сделке. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов.

Газета отмечает, что такие переговоры не будут проведены в ближайшие недели.

Официальные представители пока не давали комментариев по этому вопросу.

До этого США выразили готовность к проведению переговоров с иранской стороной участием «шестерки» международных посредников, в том числе Москвы и Пекина, а также под эгидой ЕС. В ответ Иран потребовал снять санкции в отношении страны.

Ранее Великобритания, ФРГ и Франция обвинили Иран в нарушении ядерной сделки. Россия также выразила надежду, что Иран вернется к доппротоколу по СВПД.

В 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций. Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В мае 2018 года занимавший пост президента США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе американской стороны из сделки.