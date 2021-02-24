Air & Cosmos: НАТО теряет стратегическое преимущество перед РФ

Французское издание Air & Cosmos заявило о том, что НАТО теряет свое стратегическое преимущество пере Россией.

По мнению авторов статьи, Россия стремится сократить разрыв по стратегическому вооружению с помощью своей программы беспилотных истребителей-невидимок, а преимущество страна уже имеет за счет гиперзвукового оружия.

В частности, журналисты напомнили Минобороны России совершило закупку трех новых прототипов БПЛА С-70 «Охотник», которые могут превосходить своего предшественника по скрытности. Так, благодаря связи с компьютерной системой С-70 сможет поражать свои цели автономно.

В статье также указано, что эти прототипы позволят беспрепятственно проникнуть в систему ПВО НАТО.