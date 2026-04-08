«Я не мог в это поверить»: Вэнс назвал угрозы Зеленского в адрес Орбана «абсолютным скандалом»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал нелепыми и неприемлемыми угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес главы венгерского правительства Виктора Орбана. Он также заявил, что США известно о попытках Киева вмешаться в грядущие парламентские выборы в Венгрии. В МИД Украины, комментируя заявление Вэнса, отметили, что не перегружают его значениями, так как «эти слова исходили не из уст президента США».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал неприемлемыми угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Я почти не мог в это поверить, но это правда. Это абсолютный скандал. Вы никогда не должны допускать, чтобы глава иностранного правительства или глава иностранного государства угрожал главе правительства союзной страны. Это нелепо. Это неприемлемо», — заявил Вэнс.

Вице-президент США также рассказал, что узнал об угрозах лично от Орбана во время их недавней встречи. 5 марта Зеленский пригрозил премьер-министру Венгрии применением военной силы, если тот продолжит блокировать кредит Евросоюза на нужды украинской армии. Спустя несколько дней Орбан заявил, что угрозы начал получать не только он, но и члены его семьи, в том числе дети и внуки. Глава Венгрии отметил, что с ним все в порядке, но добавил, что «всему есть предел».

Впоследствии президент Украины оправдался за свои слова. Зеленский заявил, что критиковал венгерского премьера за то, что тот «стоит на стороне российского лидера» и «блокирует все для Украины».

О вмешательстве в выборы

Вэнс прибыл в Будапешт 7 апреля. В ходе своего визита он встретился с венгерским премьером, поучаствовал в переговорах на межправительственном уровне, где обсуждался в том числе «ряд вопросов, касающихся отношений между США и Венгрией», а также выступил на митинге, посвященном дню венгерско-американской дружбы.

Вице-президент США также пожелал Орбану удачи на предстоящих парламентских выборах и назвал его человеком, сочетающим в себе дипломатический талант и мудрость. Кроме этого, чиновник осудил попытки Брюсселя и отдельных государств ЕС повлиять на ход голосования, подчеркнув, что угрозы «лишить Венгрию миллиардов долларов, просто потому, что она защищает свои границы, — это внешнее вмешательство», которое очень раздражает.

Отдельно он также упомянул, что Вашингтону известно о попытках Украины вмешаться в венгерские выборы.

» Есть элементы внутри украинских спецслужб, которые пытались влиять на американские выборы, на венгерские выборы. Это просто то, что они делают. Это часть издержек работы с некоторыми элементами их системы . Я стараюсь напоминать себе, что Украина, как и США, — очень сложная страна. Есть хорошие люди и есть плохие», — отметил он.

Реакция Киева

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, комментируя заявление Вэнса, отметил, что Киев не придает какого-то «рискованного эмоционального окраса» его словам.

«По поводу той фразы, которая прозвучала, мы понимаем, что это произошло в рамках избирательной кампании, мы не придаем какого-то слишком рискованного эмоционального окраса», — уточнил он, призвав послушать пресс-конференцию Вэнса полностью, а не ориентироваться на отдельные отрывки.

Представитель украинского МИД также добавил, что Киев не «перегружает значением» заявление чиновника, поскольку «эти слова исходили не из уст президента США» .

Не окажут влияния

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что обвинения вице-президента США Джей Ди Вэнса в адрес Зеленского не окажут реального влияния на Киев. Он подчеркнул, что если бы Вашингтон действительно хотел наказать украинского лидера, то американские власти давно предприняли бы конкретные действия .

«Они бы просто что-нибудь сделали: прекратили бы поставки оружия, отключили Starlink, перестали передавать разведданные, внесли бы Зеленского в легкий санкционный список, запретили бы ему въезд в США», — пояснил эксперт.

Безпалько добавил, что ничего подобного не произошло. Поэтому, по его словам, всерьез рассматривать заявления Вэнса о вмешательстве Украины в венгерские выборы тоже не стоит.