«Я не мог в это поверить»: Вэнс назвал угрозы Зеленского в адрес Орбана «абсолютным скандалом»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал неприемлемыми угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
«Я почти не мог в это поверить, но это правда. Это абсолютный скандал. Вы никогда не должны допускать, чтобы глава иностранного правительства или глава иностранного государства угрожал главе правительства союзной страны. Это нелепо. Это неприемлемо», — заявил Вэнс.
Вице-президент США также рассказал, что узнал об угрозах лично от Орбана во время их недавней встречи. 5 марта Зеленский пригрозил премьер-министру Венгрии применением военной силы, если тот продолжит блокировать кредит Евросоюза на нужды украинской армии. Спустя несколько дней Орбан заявил, что угрозы начал получать не только он, но и члены его семьи, в том числе дети и внуки. Глава Венгрии отметил, что с ним все в порядке, но добавил, что «всему есть предел».
Впоследствии президент Украины оправдался за свои слова. Зеленский заявил, что критиковал венгерского премьера за то, что тот «стоит на стороне российского лидера» и «блокирует все для Украины».
О вмешательстве в выборы
Вэнс прибыл в Будапешт 7 апреля. В ходе своего визита он встретился с венгерским премьером, поучаствовал в переговорах на межправительственном уровне, где обсуждался в том числе «ряд вопросов, касающихся отношений между США и Венгрией», а также выступил на митинге, посвященном дню венгерско-американской дружбы.
Вице-президент США также пожелал Орбану удачи на предстоящих парламентских выборах и назвал его человеком, сочетающим в себе дипломатический талант и мудрость. Кроме этого, чиновник осудил попытки Брюсселя и отдельных государств ЕС повлиять на ход голосования, подчеркнув, что угрозы «лишить Венгрию миллиардов долларов, просто потому, что она защищает свои границы, — это внешнее вмешательство», которое очень раздражает.
Отдельно он также упомянул, что Вашингтону известно о попытках Украины вмешаться в венгерские выборы.
»Есть элементы внутри украинских спецслужб, которые пытались влиять на американские выборы, на венгерские выборы. Это просто то, что они делают. Это часть издержек работы с некоторыми элементами их системы. Я стараюсь напоминать себе, что Украина, как и США, — очень сложная страна. Есть хорошие люди и есть плохие», — отметил он.
Реакция Киева
Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, комментируя заявление Вэнса, отметил, что Киев не придает какого-то «рискованного эмоционального окраса» его словам.
«По поводу той фразы, которая прозвучала, мы понимаем, что это произошло в рамках избирательной кампании, мы не придаем какого-то слишком рискованного эмоционального окраса», — уточнил он, призвав послушать пресс-конференцию Вэнса полностью, а не ориентироваться на отдельные отрывки.
Представитель украинского МИД также добавил, что Киев не «перегружает значением» заявление чиновника, поскольку «эти слова исходили не из уст президента США».
Не окажут влияния
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что обвинения вице-президента США Джей Ди Вэнса в адрес Зеленского не окажут реального влияния на Киев. Он подчеркнул, что если бы Вашингтон действительно хотел наказать украинского лидера, то американские власти давно предприняли бы конкретные действия.
«Они бы просто что-нибудь сделали: прекратили бы поставки оружия, отключили Starlink, перестали передавать разведданные, внесли бы Зеленского в легкий санкционный список, запретили бы ему въезд в США», — пояснил эксперт.
Безпалько добавил, что ничего подобного не произошло. Поэтому, по его словам, всерьез рассматривать заявления Вэнса о вмешательстве Украины в венгерские выборы тоже не стоит.