«Не видел другого выхода»: адвокат юноши из Добрянки рассказала, что привело к нападению

Адвокат: педагог из Добрянки называла напавшего на нее юношу никчемным
Адвокат подростка, который напал на учительницу в Добрянке, рассказала детальнее о его конфликте с педагогом. Ее слова цитирует Ura.ru.

По словам защитницы, классный руководитель нередко указывала на то, что у школьника нет способностей к учебе.

«Суть конфликта я так понимаю: учитель долгое время говорила ему, что он никчемнный, никогда не получит аттестат и ничего у него в жизни не будет», – рассказала адвокат.

Она добавила, что 17-летний школьник «не видел для себя другого выхода». Женщина подчеркнула, что это ужасно, и сам молодой человек готов понести наказание за содеянное.

Юношу задержали после инцидента в школе Добрянки. Он якобы напал на учительницу русского языка и литературы с ножом, когда та вышла на крыльцо. В результате педагог получила серьезные травмы и не выжила.

В беседе с сотрудниками правоохранительных органов юноша рассказал, что женщина «гнобила» его. Сам он якобы оскорблял педагога и ее семью в интернете.

Ранее соседи рассказали о семье подростка, напавшего на учительницу в Пермском крае.

 
13 устройств, которые помогут вам спастись в любых чрезвычайных ситуациях
