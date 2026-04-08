Герой России пропал в Кузбассе перед годовщиной свадьбы. Что известно о его исчезновении?

В Кузбассе пропал Герой России Алексей Асылханов. Поиски 23-летнего мужчины продолжаются с 3 апреля, подключены полиция и добровольцы. Перед исчезновением он не получал угроз и ни с кем не конфликтовал, рассказала его супруга. В день пропажи он сказал, что идет на работу, и сел в неизвестный автомобиль. 5 апреля он планировал вместе с женой отметить годовщину свадьбы.

Никаких угроз в адрес Героя России Алексея Асылханова, пропавшего 3 апреля в городе Юрге Кемеровской области не было, рассказала его супруга Валерия. Она уточнила ТАСС, что перед исчезновением у него не было ни ссор, ни тревожных признаков в поведении.

Как рассказала жена Асылханова, дома все было спокойно, а сам он, как обычно, оставался в хорошем настроении и ни на что не жаловался.

«На позитиве всегда был. В последнее время обострений никаких не было. Годовщину свадьбы планировали просто 5 апреля отметить, вместе посидеть. Большого праздника не планировалось», — добавила Валерия.

Вышел из дома и не дошел до работы

Последние часы перед исчезновением, как следует из рассказов супруги, выглядели вполне буднично, хотя один момент выбивался из привычного распорядка.

По словам Валерии, 3 апреля около 16:00 Алексей собрался и сказал, что идет на работу в техникум, хотя обычно его занятия проходили в первой половине дня.

«Он сказал, что ушел на работу, время было около 16:00. Абсолютно спокойно отнеслась. Это поздновато, да. Но мало ли, что случилось, может быть, вызвали. Он работает преподавателем в техникуме. [С собой] были документы в сумке. Телефон у него был с собой, все посмотрели и проверили, никаких результатов не было», — рассказала она ТАСС.

Позже Валерия начала сама восстанавливать маршрут мужа и выяснила, что до техникума он так и не добрался. По ее данным, преподаватели и руководство учреждения в тот день его не видели. Сначала она обзвонила близких, друзей и знакомых, затем обратилась за помощью к поисковикам и в полицию.

« Я разговаривала и с заместителем директора техникума, и с его коллегами-преподавателями. Мне сказали, что в тот день на работе он не появлялся. До работы не дошел », — рассказала Валерия aif.ru.

По словам супруги, даже при небольшой задержке он обычно предупреждал ее звонком.

«Обычно Алексей, даже если задерживался всего на пять минут, звонил мне и предупреждал об этом. Он очень пунктуальный, а еще добрый, отзывчивый и очень доверчивый. И я забила тревогу», — сообщила она News.ru.

«Никто никого не видел»

Телефон, по ее словам, вскоре оказался отключен: « Телефон мужа отключен , абонент находится вне зоны действия сети. Мне отвечал автоответчик, даже гудка не было». После этого Валерия написала заявление в полицию.

« Сказали, что ищут, но до сих пор нет никаких сообщений: никто не позвонил и ничего не сказал », — сообщила она.

Параллельно, как рассказала жена Асылханова, семья сама пыталась найти хоть какие-то следы.

«Я сама искала Алексея, мы с его родственниками — мамой и сестрой — ходили по улице, расспрашивали людей, но никто никого, похожего на супруга, не видел. Муж ходит на протезе и прихрамывает… Я очень переживаю, не сплю все эти дни, нормально не могу ни есть, ни делать ничего», — объяснила она.

Что попало на камеры

Позднее в этой истории появилась новая деталь, которая, по словам супруги, может быть важной для поисков. Валерия рассказала News.ru, что у Алексея было несколько ранений, он передвигается на протезе, а обычно до работы добирался на своей машине. Однако в тот день автомобиль оказался неисправен.

По словам жены, камеры во дворе зафиксировали, как он сел в другую машину . При этом свидетели, как утверждает Валерия, сказали, что Алексей поздоровался с водителем, то есть, вероятно, знал его .

«Номер авто полицейские мне не сообщили, возможно, не смогли разглядеть», — отметила она.

Версии исчезновения

На этом фоне вокруг исчезновения мужчины уже появилось множество слухов. Например, появилась версия с возможной любовницей. Валерия говорит, что не верит ни в одну из версий, которые пытаются объяснить его пропажу случайными домыслами.

«Я понимаю, что он на такое не способен. При этом некоторые утверждают, что он готовит подарок мне на годовщину, но и это оказалось не так . Мы все ищем моего любимого и переживаем. Очень надеемся, что он скоро вернется домой», — поделилась она с News.ru.

Среди обсуждаемых в сети версий звучала и такая: Асылханов мог встретиться с бывшими сослуживцами, а встреча якобы затянулась и перешла в длительное застолье. Однако эту гипотезу его супруга Валерия категорически отвергает. По ее словам, Алексей практически не употребляет алкоголь .

Жители Юрги также не верят в «алкогольную» версию. По их словам, Асылханов известен в городе и никогда не был замечен в злоупотреблении спиртным.

« Он известный человек в городе, адекватный, хорошо воспитанный парень , старший сын в приличной многодетной семье, постоянный гость на всех мероприятиях, пример для молодежи. Постоянно на виду, заметили бы пьяным — сразу бы все узнали», — процитировал сайт kp.ru журналистку Раису Данилову.

На этом фоне среди местных жителей все чаще обсуждается другая версия — возможное похищение с корыстной целью. Подобной точки зрения придерживаются и представители правоохранительных органов.

« Явно криминальная ситуация. Четыре дня человек не выходит на связь. Скорее всего, парня похитили …» — сказал kp.ru один из ветеранов юргинского уголовного розыска, попросивший не называть его имени.

Что известно о поисках и самом Асылханове

О розыске 23-летнего Асылханова ранее сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. По данным ведомства, 3 апреля он ушел из дома в Юрге и не вернулся. К 7 апреля поиски результата не дали, региональное управление СК организовало проверку, а добровольцы кузбасского отряда «ЛизаАлерт» заявили о готовности подключиться к розыску.