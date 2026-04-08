Овечкин рассказал, когда примет решение о своем будущем в НХЛ

Овечкин заявил, что примет решение о будущем в «Вашингтоне» летом

Российский капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что примет решение о своем будущем летом. Его слова передает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мы собираемся принять решение летом. Я должен поговорить со своей семьей, с руководством команды. Это касается здоровья, в сентябре мне исполнится 41 год, так что нужно отнестись к этому с умом», — сказал Овечкин.

В нынешнем сезоне Овечкин провел за «Вашингтон» 78 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 30 результативных передач.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. На данный момент на его счету 1005 заброшенных шайб.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкина номинировали на награду НХЛ, которую никогда не получали россияне.