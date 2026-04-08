Врач раскрыл, кому положена новая российская вакцина от рака

Россиянам стала доступна новая вакцина от рака за счет государства — по полису ОМС, сообщил премьер-министр Мишустин. Заслуженный врач РФ, хирург-онколог высшей квалификации Андрей Коржиков в разговоре с «Газетой.Ru» ответил, в каких случаях ее применяют.

«Это лечебные вакцины, которые готовятся по очень высокотехнологичным молекулярно-генетическим принципам, и разговор принципиально идет о индивидуальных подходах в лечении конкретной болезни у конкретного человека. Так что это в массовом порядке пока невыполнимо и невозможно. Если такие надежды у кого-то возникают, это очень хорошо, но это медицина будущего, она сейчас только в развитии своем находится. Эта вакцина — индивидуальное решение для каждого конкретного пациента. Далеко не всем этот метод подойдет. При условии доступности для всех не всем это необходимо, не всем это показано. Зависит от того, какие мутации в опухолевых клетках произошли у человека, произошли они или нет, чувствительна эта опухоль к данному методу или нечувствительна. Только после этого в режиме самостоятельного или комбинированного лечения эти методы применяются», — подчеркнул он.

Коржиков рассказал, какие существуют вакцины для профилактики рака.

«Есть некоторые вакцины, которые используются давно уже, около 20 лет, может быть, чуть меньше — [они используются] с целью профилактики. При раках, вызываемых вирусом папилломы человека, вакцинируются даже девочки для профилактики плоскоклеточного рака шейки матки», — заключил он.

О том, что первый пациент с меланомой кожи получил российскую вакцину от рака, стало известно 1 апреля. Им стал 60-летний мужчина из Курской области, у него меланома третьей стадии с метастазированием. После начала лечения вакциной мужчина чувствует себя хорошо, сообщил заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Владимир Гущин.

Подробнее о вакцине — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач рассказала, кому из россиян доступен скрининг на семь видов рака.