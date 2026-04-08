Захарова: Украина может расширить удары по энергоинфраструктуре РФ и не только

Украина наносит удары не только по российской энергетической инфраструктуре. но и по по всему, что сейчас для нее представляет интерес. Об этом журналистам заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщают «Известия».

По ее словам, Киев совершает подобные атаки, исходя из собственных целей и того заказа, который он получает от своих главных спонсоров.

«Нужно дестабилизировать ситуацию на Балканах? Значит, они будут делать это таким образом. Нужно угрожать двусторонним связям России с какими-то странами в энергетической сфере? Значит, они и за эти энергетические объекты принимаются», — отметила дипломат.

5 апреля президент Сербии Александр Вучич сообщил об обнаружении взрывчатки и детонаторов недалеко от населенного пункта Велебит, рядом с трубопроводом «Турецкий поток», по которому российский газ идет в Сербию и в Венгрию. Директор сербского Военного агентства безопасности Джуро Йованич сообщил, что диверсию планировал совершить иностранный гражданин. Спикер МИД Украины Георгий Тихий заверил, что Киев не связан с найденной взрывчаткой.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не готова говорить о виновниках происшествия, однако это вписывается в цепочку действий Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что пока нет доказательств того, кто именно может стоять за попыткой подрыва газопровода в Сербии, однако в данном случае можно предположить следы вмешательства со стороны Украины.

Ранее в Кремле рассказали о защите объектов инфраструктуры от атак дронов ВСУ.