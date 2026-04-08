Батраков может стать одноклубником Сафонова в «ПСЖ»

Французский «ПСЖ» изучает вариант с подписанием российского полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

В «ПСЖ» собирают информацию по полузащитнику. Представитель парижского клуба в скором времени должен прилететь в Москву для переговоров по трансферу.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне он сыграл в 30 матчах в составе московского клуба во всех турнирах, забил 16 мячей и оформил десять голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в €25 млн.

В матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Акрона» Батраков получил несерьезную травму.

За «ПСЖ» с лета 2024 года также играет российский вратарь Матвей Сафонов. Французская команда заплатила «Краснодару» €20 млн за футболиста.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 63 очка. У ближайшего преследователя — «Ланса» — 59 баллов. В следующем матче Лиги 1 «ПСЖ» 19 апреля сыграет с «Лионом».

Ранее в «ПСЖ» заявили о доверии к Сафонову.