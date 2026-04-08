Захарова прокомментировала заявление Каллас о нападениях России на 19 стран

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга высмеяла утверждение главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Россия за последние сто лет якобы напала на более чем 19 стран.

«Я вообще не уверена, что она может по памяти вообще какие-то 19 стран назвать, не совершив ошибку», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что Каллас не привела конкретных примеров.

В апреле Каллас в интервью изданию «РБК-Украина» заявила, что за последние сто лет Россия якобы «напала по меньшей мере на 19 стран, не считая африканские».

Каллас неоднократно выступала с заявлениями о том, что Россия якобы нападает на своих соседей. 2 февраля она так же выступила с утверждением, что Москва якобы напала на 19 стран за последние 100 лет, а на некоторые – «три или четыре раза».

Посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов отмечал, что подобные заявления говорят о необразованности и простой глупости главного дипломата ЕС.

Ранее Володин посоветовал главе евродипломатии обратиться к врачу после слов о России.