Политолог допустил, что Трамп попытается снова атаковать Иран

Президент США Дональд Трамп за время двухнедельного перемирия с Ираном может попытаться нарастить военные силы и вновь атаковать Тегеран, но выйти из конфликта победителем ему вряд ли удастся. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Нельзя исключать, что Трамп попытается перегруппироваться, нарастить американские военные возможности и снова атаковать Иран. Другое дело, что на него будет оказываться колоссальное давление внутри Америки со стороны всех, кто недоволен этой эскалацией, а таких — подавляющее большинство. Опросы общественного мнения показывают, что две трети американцев выступают против войны и за немедленное перемирие. Конгресс не готов согласовывать продолжение этого конфликта и не хочет выделять Трампу 200 млрд долларов на его войну в Иране. Среди республиканцев серьезный раскол. Эти внутриполитические причины и сейчас довлеют над Трампом, не говоря про энергокризис и взлет цен на топливо на 50–100% с начала конфликта. Ну и рейтинги Трампа в последних опросах упали до 30%. То есть он превращается в одного из самых непопулярных президентов в современной истории США. Поэтому ему сейчас продолжать войну — это просто добивать свои позиции внутри США», — считает Дудаков.

По его мнению, с учетом этого давления Трамп будет пытаться выйти из конфликта, но в качестве победителя. При этом американцы вынуждены вести переговоры на основе пунктов мирного плана Ирана, а не своего.

«Когда ты ведешь переговоры на основе плана той стороны, которая является твоим оппонентом, — это де-факто уже признание того, что у той стороны есть преимущество. Как, например, в рамках российско-украинского конфликта. Очевидно, что именно наш план лежит в основе, а не план Украины, про который уже все давным-давно забыли. Плюс, судя по всему, Ормузский пролив остается под контролем Ирана в течение этих двух недель. Он будет брать комиссию за проход судов. Если пролив останется под контролем и после заключения сделки США, это будет очень серьезное усиление регионального влияния Ирана. Не говоря уже про десятки миллиардов долларов, которые Иран будет зарабатывать ежегодно с получения комиссии за предоставление доступа в пролив другим странам», — отметил Дудаков.

Политолог считает, что американцам придется сокращать свое военное присутствие на Ближнем Востоке, потому что многие базы США были уничтожены после ударов Ирана.

«Я не исключаю дальнейшего смягчения санкций и даже возможности возвращения Ирану его замороженных активов. То есть это будет очевидная политическая, экономическая победа Ирана. Иран победил хотя бы в том плане, что он смог выдержать натиск США. А если еще получит такие серьезные уступки, речь будет уже идти об очевидной победе Исламской Республики. Для США это будет иметь неблагоприятные последствия. Думаю, очень многие союзники Америки в будущем будут пересматривать свои отношения с Вашингтоном, понимая, что США не готовы предоставить гарантий безопасности и в принципе не способны защитить ни своих союзников, ни себя самих, что и показала эта сорокадневная сумбурная кампания против Ирана», — заключил Дудаков.

7 апреля Дональд Трамп согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. По словам главы Белого дома, Вашингтон получил от Ирана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе.

Также США согласились сохранить контроль Ирана над Ормузским проливом и признали право Исламской Республики на обогащение урана.

