Россельхознадзор назвал причину вспышки болезни животных в Новосибирской области

Россельхознадзор связал вспышку пастереллеза в Сибири с нетипичной формой вируса
Вспышка болезни скота в Новосибирской области спровоцирована нетипичной формой пастереллеза. Об этом сообщили Россельхознадзоре, ответ ведомства на запрос депутата Госдумы Юрия Синельщикова цитирует журналистка и блогер Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Предпосылками к заносу болезни на территорию Новосибирской области явились такие факты, как несвоевременно принятые руководством региона меры, отсутствие объективного учета сельскохозяйственных животных, наличие условий для несанкционированного перемещения сельскохозяйственных животных», — сказано в ответе Россельхознадзора.

Там также отметили, что ситуация в области была осложнена наличием нетипичных форм возбудителя пастереллеза. Из-за тяжелых погодных условий иммунитет у животных был ослаблен, подчеркнули в ведомстве, из-за этого болезнь протекала в острой форме.

Очаги пастереллеза выявлены в пяти районах Новосибирской области, при этом с начала года зафиксировано более 50 случаев бешенства. Заболевание затронуло около 170 личных хозяйств. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации, проводилось изъятие животных. Их владельцы получили денежные компенсации.

Ранее власти рассказали, ждать ли жителям Новосибирской области дефицита мяса.

 
