Кореевед объяснил, почему отдых в КНДР непопулярен у россиян

Увеличить турпоток россиян в Северную Корею можно «при некоторых усилиях» в 3-4 раза — показатели прошлого года малы, поскольку такой отдых подходит для специфических туристов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил кандидат исторических наук, профессор, кореевед Андрей Ланьков.

«По данным Пограничной службы ФСБ России, в 2025 году Северную Корею посетили 5075 российских туристов. Это очень мало. Скажем прямо, меньше, чем я ожидал (лично я прогнозировал цифру примерно в десять тысяч человек). Причины в общем понятны. Северная Корея является весьма экзотическим направлением, но это все-таки не то место, куда российские туристы поедут массово. Во-первых, там не так уж много памятников подлинной старины. В основном речь идет о политической экзотике, многочисленных памятниках вождям, великолепном (без шуток) цирке и местами действительно очень красивой природе. Во-вторых, в КНДР почти нет возможности просто гулять по городу, хоть как-то пообщаться с местным населением. Все происходит под присмотром и контролем – и строго по графику», — отметил он.

По мнению Ланькова, турнаправление непопулярно среди россиян в том числе из-за высокой стоимости тура. Самолеты в Пхеньян летают только из Владивостока.

«Вдобавок стоимость такого тура довольно велика. Что касается уровня обслуживания, отзывы бывают очень разными. Кто-то жалуется на питание, кто-то, наоборот, говорит, что кормили обильно и очень вкусно. Но в целом понятно, что в Северную Корею поедет только специфический турист, который мотивирован прежде всего «политическим любопытством». Если людям нужна экзотика, они за существенно меньшие деньги, да еще и при несравнимо большем уровне свободы передвижения, контактов и поведения найдут ее и в Таиланде, и в Турции. Впрочем, я бы заметил, что при некоторых усилиях эту цифру все-таки можно увеличить раза в два-три, а может быть, даже и в четыре. То есть довести количество поездок до 15–20 тысяч в год. Но и в этом случае речь все равно будет идти об очень небольшом потоке. Вообще говоря, северокорейский туризм имеет коммерческий смысл только в том случае, если в страну едут китайцы. Туры из Китая стоят сущие копейки, и многие жители Северо-Восточного Китая ездят в Северную Корею просто для того, чтобы побывать за границей. На более далекие поездки в другие страны у них часто не хватает ни времени, ни денег», — заключил он.

До этого издание «Коммерсант» сообщило, что российским компаниям-перевозчикам не удалось привлечь должное количество туристов для путешествий в КНДР.

Билет из Москвы во Владивосток стоит порядка 18 тысяч рублей в одну сторону у федерального перевозчика. Длительность перелета составляет около 9 часов.

Россияне, побывавшие в Пхеньяне, рассказали о своем опыте в интернете. Отмечается, что в основном в КНДР летают самолеты, собранные 40-50 лет назад. Длительность полета из Владивостока в Пхеньян составляет около полутора часов, при этом на борту кормят гамбургерами, сардельками и шоколадными батончиками.

Ранее депутат Госдумы заявил, что поездки россиян в Северную Корею вырастут на 20% в 2026 году.