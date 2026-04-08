Журналистка рассказала о резкой реакции Трампа на вопрос об уничтожении цивилизации Ирана

Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп прервал интервью с журналисткой службы общественного вещания PBS Лиз Сандерс после вопроса, сожалеет ли он о своей недавней угрозе уничтожить иранскую цивилизацию. О случившемся она рассказала в соцсети Х.

По словам Сандрес, она спросила Трампа о посте, который он опубликовал в соцсети Truth Social про уничтожение иранской цивилизации. Журналистка сказала главе Белого дома, что это заявление вызвало жесткую критику со стороны демократов.

«После чего он бросил трубку», — поделилась подробностями она.

Публикация с резкими угрозами в адрес Ирана появилась на странице Трампа в соцсети Truth Social в ночь на 8 апреля. Он объявил, что «будет уничтожена целая цивилизация, и ее уже никогда не возродят». Американский лидер выразил надежду, что в условиях, когда в Иране «произошла полная и тотальная смена режима» и во власти «преобладают другие, более умные и менее радикальные умы» — в стране, возможно, «произойдет нечто революционно-прекрасное». Трамп пообещал, что финал «одного из важнейших моментов долгой и сложной истории мира» наступит уже в ближайшее время. В конце своего поста американский лидер призвал Бога «благославить великий народ Ирана».

В ответ в Тегеране отметили, что на защиту Ирана готовы встать 14 млн граждан, а в случае пересечения Штатами «красных линий» боевые действия выйдут за пределы региона.

Ранее в конгрессе США назвали угрозы Трампа Ирану «чистым злом».

 
