Бастрыкин контролирует расследование о пропаже 23-летнего Героя РФ в Кузбассе

Председатель Следственного комитета России держит на контроле расследование уголовного дела о пропаже Героя России Алексея Асылханова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Следователями регионального СК по месту жительства пропавшего проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на розыск мужчины и установление обстоятельств его исчезновения», — сказано в сообщении.

По факту исчезновения участника СВО завели дело по статье 105 УК РФ.

Молодой человек на прошлой неделе — 3 апреля — ушел из дома в городе Югре и не вернулся. На фоне произошедшего граждан, имеющих какую-либо информацию о местонахождении 23-летнего Асылханова, призвали сообщить об этом в полицию. Людям пообещали обеспечить анонимность. Подробнее о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

