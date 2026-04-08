«Недалекий человек»: Поклонская пожаловалась на оскорбления после интервью Собчак

Советник генпрокурора России Радведа (Наталья) Поклонская заявила об оскорблениях после интервью Ксении Собчак и съемок в провокационных образах. В своем Telegram-канале она ответила критикам, назвав высказывания о себе «оскорблением, а не констатацией факта», а также прокомментировала претензии к знанию украинского языка и взглядам на религию. Что именно вызвало волну критики — в материале «Газеты.Ru».

После интервью Ксении Собчак Радведа (Наталья) Поклонская заявила, что в ее адрес посыпались оскорбления. В Telegram-канале она отметила, что особенно задели слова о ее якобы «недалекости», и прямо назвала такую формулировку не оценкой, а оскорблением.

«Выражение «недалекий человек» — это оскорбление, а не «констатация факта», как отмечает автор публикации, что является лицемерием», — написала она.

Из поста Поклонской следует, что резкая реакция в сети была связана не только с самим интервью, но и с ее словами о религии и украинском языке. Поклонская снова подчеркнула, что не относит себя к христианству и считает себя нерелигиозным человеком. По ее словам, представители любой конфессии должны проявлять терпимость к тем, кто живет иначе и исповедует другие взгляды. Отдельно она ответила тем, кто критиковал ее украинскую речь, заметив, что не собирается соревноваться в «чистоте» языка с людьми, которые, как она выразилась, сами ни разу не были на Украине.

Поклонская также написала, что выросла в многообразной стране, где у людей может быть разная вера или ее отсутствие, и именно это считает нормой. В конце поста она отдельно пояснила, что высказалась публично только потому, что посчитала необходимым отреагировать на нападки.

«Если кого обидела буквой в слове «пепельница», а именно «попільниця», — не обижайтесь, это на самом деле ерунда», — добавила она.

Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Резонансное интервью

Поводом для новой волны обсуждения стало большое интервью Поклонской Ксении Собчак, в котором бывший прокурор Крыма затронула сразу несколько тем — от смены имени и отказа от христианства до взглядов на Иосифа Сталина, СВО и Владимира Путина.

Дополнительное внимание привлекли и визуальные решения: в кадре Поклонская появилась сразу в нескольких необычных образах, в том числе в стилистике «языческой готики», в кожаном костюме и в камзоле из фильма «Матильда».

Одной из самых обсуждаемых частей разговора стало ее объяснение ухода от христианства. Поклонская сказала, что пришла к этому не внезапно и не под чьим-то давлением, а в результате собственного опыта и внутреннего выбора.

«По сути, ничего не произошло, за исключением того, что я живая. Все люди в процессе своей жизни меняются, все движется, и в том числе я тоже», — сказала она. По ее словам, человек со временем сам решает, что ему близко, а что нет.

«И после этого ты получаешь какой-то опыт, и ты принимаешь решение: «Это мне близко, это вообще мое или не мое? Раб божий или свободный я человек?» — резюмировала Поклонская.

В этом же интервью она объяснила и смену имени с Натальи на Радведу. Поклонская рассказала, что речь шла не об эпатаже, а о безопасности . Она рассказала, что часто ездит по стране, а вместе с ней нередко бывает и дочь, поэтому решила изменить имя, чтобы усложнить возможную слежку.

«Человек имеет право на смену имени в любом возрасте. Это было связано с обеспечением безопасности, потому что я очень часто езжу: Крым, Москва, еще какие-то республики. Билеты, естественно, оформляю на свое имя. Кроме того, со мной ездит и дочь. В рамках этого я решила, что нужно изменить и запутать [ситуацию], чтобы не было желающих поехать вместе со мной», — сказала она.

На уточняющий вопрос Собчак Поклонская добавила, что опасается слежки со стороны людей, работающих за деньги, в том числе по заданию «украинских радикалов» и «преступных элементов» .

От Сталина до СВО

Разговор с Собчак не ограничился темами личной жизни и внешнего образа. Поклонская неожиданно тепло высказалась об Иосифе Сталине, хотя сразу оговорилась, что ее семья тоже пережила репрессии.

«Моя семья пострадала. Очень пострадала, как и многие другие. Репрессировали деда, дед остался в детском доме, лишился родителей… <…> Что касается такого великого руководителя, с которым наш народ великий добился и завоевал победу в Великой Отечественной войне, то, конечно, это человечище, это руководитель», — заявила она.

Отдельно Поклонская объяснила, почему после начала СВО практически исчезла из публичного пространства. По ее словам, ей было тяжело комментировать происходящее, поскольку Россия и Украина для нее — две родные страны и она не хотела участвовать в риторике ненависти.

Что она сказала о Путине

Еще одной заметной частью интервью стали слова Поклонской о президенте Владимире Путине. Рассуждая о будущем страны и мировых переменах, она назвала его фигурой, которая формирует новую реальность.

«Это единство в многообразии… <...> Это надо запустить. Я за то, что говорит Владимир Владимирович. Путин — архитектор нового мира и новой России. Потому что все, что происходит, те решения, которые он принимает, — очень ответственные, очень мало кто бы их принял», — заявила она.

Провокационные образы

Не меньше самого разговора обсуждали и визуальную часть интервью. В начале выпуска Собчак сразу предупредила, что хочет показать Поклонскую не только в серьезном разговоре, но и в необычной стилистике.

«Хочется увидеть в трех образах Наталью: немножко в Ньютон-образе, кожа, ночной портье и так далее. Хочется увидеть ее деловой, самой красивой депутатшей и политиком, назовем это так», — объяснила журналистка.

В результате большую часть интервью Поклонская провела в черном деловом костюме, а в отдельных вставках появилась в более смелых образах. Для одного из них, как рассказывала стилист, использовали камзол из фильма Алексея Учителя «Матильда», для другого — эстетику «языческой готики».