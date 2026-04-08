В России выставили на продажу редкий украинский лифтбэк

На Auto.ru недавно выставили автомобиль, который когда-то задумывался как украинский конкурент европейским одноклассникам, но так и остался символом своей эпохи.

Согласно описанию, автомобиль 2003 года выпуска находится в хорошем техническом состоянии: двигатель и трансмиссия исправны, установлено новое сцепление. Транспортное средство снято с регистрационного учета, однако документы имеются. Продавец утверждает, что салон чистый. Пробег составляет 100 тысяч километров. Желаемая цена — 57 тысяч рублей.

«Славута» — лифтбек, построенный на платформе ЗАЗ-1102 «Таврия». Модель производили с 1999 по 2011 год. Под капотом устанавливались только бензиновые рядные «четверки» от Мелитопольского моторного завода (МЕМЗ).

Объем двигателей составлял от 1,1 до 1,3 литра, а мощность — от 51 до 72 лошадиных сил. Ранние версии оснащались карбюраторами, но с середины 2000-х годов их заменили более надежными инжекторными моторами. Все силовые агрегаты сочетались исключительно с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Наиболее распространенной и удачной модификацией являлся 1,3-литровый инжекторный двигатель мощностью 72 лошадиные силы, позволявший автомобилю развивать максимальную скорость 160 км/ч.

