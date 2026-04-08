В РПЦ объяснили, почему россиянам не надо покупать куличи по 100 тысяч рублей

Пасхальные куличи за «сумасшедшие» деньги не должны разделять людей в дни, когда Спаситель всех объединяет. Об этом заявил на пресс-конференции в международной медиагруппе «Россия сегодня» заместитель председателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает РИА Новости.

Так представитель РПЦ прокомментировал пост известного российского дизайнера Дениса Семачева, который сообщил о повышении цены на свой авторский кулич до 50 тысяч рублей. По словам Кипшидзе, это «неимоверные, сумасшедшие деньги».

«Христос Воскрес для всех, и он своим воскресением уравнял все человечество, ведь мы же уверены в том, что каждый человек обладает равной ценностью в глазах Божьих, равным достоинством. Поэтому, конечно, не хотелось бы, чтобы куличи за 100 тысяч рублей разделяли людей в те дни, когда Спаситель всех объединяет», — посетовал представитель РПЦ.

В 2026 году православные верующие отмечают Пасху 12 апреля. Традиционным блюдом на этот праздник является кулич, который по традициям РПЦ запрещено есть до Воскресения Христова. При этом диетологи призывают россиян не злоупотреблять этой выпечкой и не есть ее больше 200 граммов в день. Из-за своей высокой калорийности порция кулича заменяет целый прием пищи, но не соответствует нормам здорового питания из-за преобладания углеводов.

Ранее россиянам раскрыли секрет идеального кулича.